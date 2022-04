Πεσκόφ: «Έχουμε σημαντικές απώλειες, είναι μια τραγωδία για εμάς»

Παράλληλα, παραδέχθηκε πως η Ρωσία έχει υποστεί «σημαντικές απώλειες» στην Ουκρανία, χωρίς ωστόσο να δώσει αριθμούς. «Έχουμε υποστεί σημαντικές στρατιωτικές απώλειες. Είναι μια τεράστια τραγωδία για εμάς», σημείωσε, όπως μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

H Ρωσία στα τέλη του Μάρτη είχε ανακοινώσει ότι έχασε 1.351 στρατιώτες και ότι 3.825 ακόμη είχαν τραυματιστεί από την έναρξη του πολέμου.

"Mariupol is going to be liberated from nationalistic battalions."

Vladimir Putin's press secretary Dmitry Peskov says the maternity ward bombing in Mariupol which caused international outrage was "fake".https://t.co/X3flQUBL0r

