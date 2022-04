Πέταξαν ντομάτες στον Μακρόν στην πρώτη του δημόσια εμφάνιση μετά τις εκλογές- Βίντεο

Στο παρακάτω βίντεο ακούγεται χαρακτηριστικά ο ίδιος να λέει, «δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά» την ώρα που τον φυγάδευαν οι άνδρες της ασφάλειάς του. Ο «δράστης» συνελήφθη σύμφωνα με πληροφορίες.

Macron was pelted with tomatoes during a trip to the municipality of Cergy near Paris pic.twitter.com/iPZxFmJUKG