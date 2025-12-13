Peter Greene: Πέθανε ο «κακός» του Χόλιγουντ σε ηλικία 60 ετών - Real.gr

Ήταν γνωστός για τις ταινίες «Pulp Fiction» και «The Mask».

Ο Peter Greene πέθανε την Παρασκευή στο σπίτι του στη Νέα Υόρκη, όπως γνωστοποίησε ο μάνατζέρ του. Ήταν 60 ετών.

Ο γνωστός ηθοποιούς για τους ρόλους του στις ταινίες «The Mask» και «Pulp Fiction» εντοπίστηκε το απόγευμα της Παρασκευής στο διαμέρισμά του στη Νέα Υόρκη με την είδηση να επιβεβαιώνεται από τον επί χρόνια μάνατζέρ του.

Δεν έχει γίνει γνωστή ακόμη η αιτία θανάτου.