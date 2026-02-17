Πέθανε ο ακτιβιστής για τα πολιτικά δικαιώματα, αιδεσιμότατος Τζέσε Τζάκσον - Real.gr

Πέθανε ο εμβληματικός αγωνιστής για τα ατομικά δικαιώματα και δύο φορές υποψήφιος για την προεδρία των ΗΠΑ Τζέσε Τζάκσον σε ηλικία 84 ετών.

Ο μαύρος πάστορας Τζέσε Τζάκσον, πρωτοπόρος στον αγώνα των ατομικών δικαιωμάτων και συνοδοιπόρος του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, πέθανε σε ηλικία 84 ετών, ανακοίνωσε η οικογένειά του.

«Η ακλόνητη δέσμευσή του για την δικαιοσύνη, την ισότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα οδήγησαν στην διαμόρφωση ενός παγκόσμιου κινήματος για την ελευθερία και την αξιοπρέπεια», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ο αιδεσιμότατος Τζέσε Τζάκσον πέθανε «σήμερα Τρίτη περιστοιχισμένος από την οικογένειά του», διευκρινίζεται στην ανακοίνωση.