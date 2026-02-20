Πέθανε ο Έρικ Ντέιν, πρωταγωνιστής των «Grey’s Anatomy» και «Euphoria» - Real.gr

Ο Έρικ Ντέιν, ο διάσημος ηθοποιός που έγινε περισσότερο γνωστός για τους ρόλους του στις σειρές «Grey’s Anatomy» και «Euphoria» και ο οποίος αργότερα στη ζωή του έγινε υποστηρικτής της ευαισθητοποίησης για την ALS, πέθανε την Πέμπτη. Ήταν 53 ετών.

Οι εκπρόσωποί του δήλωσαν ότι ο Ντέιν πέθανε από αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση, γνωστή και ως νόσος του Λου Γκέριγκ, λιγότερο από ένα χρόνο αφότου ανακοίνωσε τη διάγνωσή του.

«Πέρασε τις τελευταίες του μέρες περιτριγυρισμένος από αγαπημένους φίλους, την αφοσιωμένη σύζυγό του και τις δύο όμορφες κόρες του, Μπίλι και Τζόρτζια, που ήταν το κέντρο του κόσμου του», αναφέρει σχετική ανακοίνωση, που ζητά σεβασμό της ιδιωτικότητας για την οικογένειά του.

«Καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού του με την ALS, ο Έρικ έγινε ένας ένθερμος υποστηρικτής της ευαισθητοποίησης και της έρευνας, αποφασισμένος να κάνει τη διαφορά για άλλους που αντιμετωπίζουν την ίδια μάχη. Θα μας λείψει βαθιά και θα τον θυμόμαστε πάντα με αγάπη. Ο Έρικ λάτρευε τους θαυμαστές του και είναι για πάντα ευγνώμων για την έκρηξη αγάπης και υποστήριξης που έλαβε».

Ποιος ήταν ο Έρικ Ντέιν

Ο Έρικ Ντέιν γεννήθηκε στις 9 Νοεμβρίου 1972 στο Σαν Φρανσίσκο της Καλιφόρνιας. Ξεκίνησε την καριέρα του τη δεκαετία του 1990 με συμμετοχές σε τηλεοπτικές σειρές, ωστόσο η μεγάλη του αναγνώριση ήρθε το 2006, όταν εντάχθηκε στο καστ της δημοφιλούς ιατρικής σειράς «Grey’s Anatomy», υποδυόμενος τον πλαστικό χειρουργό Μαρκ Σλόαν, γνωστό και ως «McSteamy».

Μετά την αποχώρησή του από τη σειρά, συνέχισε με πρωταγωνιστικούς ρόλους, μεταξύ άλλων στη δραματική σειρά «The Last Ship», ενώ τα τελευταία χρόνια ξεχώρισε με τη συμμετοχή του στη σειρά «Euphoria».

Στην προσωπική του ζωή ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών, της Μπίλι και της Τζόρτζια. Τον Απρίλιο του 2025 ανακοίνωσε ότι είχε διαγνωστεί με αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS), δίνοντας δημόσια μάχη για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση γύρω από τη νόσο.

