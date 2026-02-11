Πέθανε ο ηθοποιός Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ - Real.gr

Έφυγε σήμερα από τη ζωή, σε ηλικία 48 ετών, ο Αμερικανός ηθοποιός Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ, πρωταγωνιστής της δημοφιλούς στα τέλη της δεκαετίας του 1990 τηλεοπτικής σειράς «Νεανικές Ανησυχίες» (Dawson’s Creek).

Σε μήνυμα που αναρτήθηκε από τους οικείους του στον λογαριασμό του στο Instagram, αναφέρεται ότι «ο αγαπημένος μας Τζέιμς Ντέιβιντ Βαν Ντερ Μπικ έφυγε από τη ζωή σήμερα το πρωί. Πέρασε τις τελευταίους του ημέρες με θάρρος, πίστη και αξιοπρέπεια».

Το 2024 ο ηθοποιός γνωστοποίησε πως είχε διαγνωστεί με καρκίνο του παχέος εντέρου.

Ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ ήταν πατέρας έξι παιδιών.