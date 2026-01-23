Πέθανε ο πρώην μπασίστας των Scorpions Φράνσις Μπούχολζ - Real.gr

Την τελευταία του πνοή άφησε ο Φράνσις Μπούχολζ, ο πρώην μπασίστας των Scorpions, σε ηλικία 71 ετών, την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου.

Την ανακοίνωση για τον θάνατό του έκανε η σύζυγός του Έλλα και τα παιδιά τους στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook. Μέσα από ένα μακροσκελές κείμενο αποκάλυψαν πως ο μπασίστας πάλεψε με τον καρκίνο και δεν κατάφερε να βγει νικητής.

Στη λεζάντα της ανάρτησης η σύζυγός του Μπούχολζ, ο γιος και οι δίδυμες κόρες του, έγραψαν αναλυτικά: «Με βαθιά θλίψη και βαριά καρδιά, σας ανακοινώνουμε ότι ο αγαπημένος μας Φράνσις απεβίωσε χθες μετά από μάχη με τον καρκίνο. Έφυγε ειρηνικά από αυτόν τον κόσμο, περιτριγυρισμένος από αγάπη. Οι καρδιές μας είναι συντετριμμένες. Καθ’ όλη τη διάρκεια της μάχης του με τον καρκίνο, μείναμε δίπλα του, αντιμετωπίζοντας κάθε πρόκληση ως οικογένεια – ακριβώς όπως μας δίδαξε. Προς τους θαυμαστές του σε όλο τον κόσμο – θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για την ακλόνητη αφοσίωσή σας, την αγάπη σας και την πίστη που δείξατε σε αυτόν σε όλο το απίστευτο ταξίδι του. Του δώσατε τον κόσμο και σας έδωσε τη μουσική του σε αντάλλαγμα. Αν και οι χορδές έχουν σωπάσει, η ψυχή του παραμένει σε κάθε νότα που έπαιξε και σε κάθε ζωή που άγγιξε. Με αγάπη και ευγνωμοσύνη, Έλλα, Σεμπάστιαν, Λουίζα, Μαριέττα».

Ο Φράνσις Μπούχολζ υπήρξε μία από τις πιο σταθερές και καθοριστικές παρουσίες στη μακρά πορεία των Scorpions, υπηρετώντας το συγκρότημα ως μπασίστας από το 1973 έως το 1992. Εντάχθηκε στο γκρουπ προερχόμενος από τους Dawn Road και συμμετείχε ενεργά στη διαμόρφωση του χαρακτηριστικού hard rock/heavy metal ήχου που τους καθιέρωσε διεθνώς. Η μουσική του συνεισφορά αποτυπώνεται σε μια σειρά εμβληματικών άλμπουμ της «χρυσής εποχής» των Scorpions, όπως τα Fly to the Rainbow, Lovedrive, Animal Magnetism, Blackout, Love at First Sting, Savage Amusement και Crazy World. Με στιβαρό, μελωδικό παίξιμο και έμφαση στη ρυθμική συνοχή, ο Μπούχολζ αποτέλεσε βασικό στήριγμα της μπάντας τόσο στο στούντιο όσο και στις εκτεταμένες παγκόσμιες περιοδείες της, συμβάλλοντας καθοριστικά στην παγκόσμια εμπορική και καλλιτεχνική της εδραίωση.