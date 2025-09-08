Πέθανε ο Ρικ Ντέιβις, τραγουδιστής και συνιδρυτής των Supertramp - Real.gr

Ο τραγουδιστής και συνιδρυτής του βρετανικού ροκ συγκροτήματος Supertramp Ρικ Ντέιβις πέθανε το Σάββατο σε ηλικία 81 ετών, ανακοίνωσε σήμερα το συγκρότημα.

«Ο Ρικ Ντέιβις, ιδρυτής, βασικός τραγουδιστής και στιχουργός-συνθέτης των Supertramp, απεβίωσε το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 81 ετών αφού έδωσε μάχη για περισσότερο από 10 χρόνια με το πολλαπλό μυέλωμα», ανακοίνωσε το συγκρότημα μέσω του λογαριασμού του στο Facebook.

Ο τραγουδιστής άφησε την τελευταία του πνοή στην κατοικία του στο Λονγκ Άιλαντ (ΗΠΑ).

Ο Ρικ Ντέιβις ίδρυσε τους Supertramp το 1969 μαζί με τον κιθαρίστα Ρίτσαρντ Πάλμερ, τον ντράμερ Ρόμπερτ Μίλαρ και τον τραγουδιστή-μπασίστα Ρότζερ Χόντγκσον. «Ήταν η φωνή και ο πιανίστας πίσω από τα πιο εμβληματικά τραγούδια των Supertramp, αφήνοντας ένα ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία της ροκ μουσικής», αναφέρεται στην ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε στο Facebook.

Οι Supertramp είχαν γνωρίσει παγκόσμια επιτυχία στα τέλη της δεκαετίας του 1970 με το άλμπουμ «Breakfast in America», το οποίο κέρδισε δύο βραβεία Grammy. Το συγκρότημα διαλύθηκε το 1988, έπειτα από μια τελευταία παγκόσμια περιοδεία, πριν σχηματισθεί και πάλι στα τέλη της δεκαετίας του 1990.

«Η μουσική και η κληρονομιά του Ρικ συνεχίζουν να εμπνέουν πολλούς ανθρώπους και μαρτυρούν το γεγονός ότι τα μεγάλα τραγούδια δεν πεθαίνουν ποτέ, διαρκούν», τονίζει το συγκρότημα στην ανακοίνωσή του.