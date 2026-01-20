Πέθανε ο Ρότζερ Άλερς, συνδημιουργός της ταινίας «Ο Βασιλιάς των Λιονταριών» - Real.gr

Ο Ρότζερ Άλερς, σκηνοθέτης της Disney, ο οποίος σκηνοθέτησε την ταινία «Ο Βασιλιάς των Λιονταριών» μαζί με τον Ρομπ Μίνκοφ και εργάστηκε στις ταινίες «Αλαντίν», «Η Πεντάμορφη και το Τέρας» και «Η Μικρή Γοργόνα», πέθανε σε ηλικία 76 ετών.

Ο συνάδελφος του Άλερς στην Walt Disney Company, υπεύθυνος οπτικών εφέ Ντέιβ Μπόσερτ, κοινοποίησε την είδηση του θανάτου του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Κυριακή τονίζοντας ότι ήταν «ένας εξαιρετικά χαρισματικός καλλιτέχνης και σκηνοθέτης» και ένας «αληθινός πυλώνας της αναγέννησης των κινουμένων σχεδίων της Disney».

«Είχα το προνόμιο να είμαι μέλος του συνεργείου με τον Ρότζερ σε πολλές ταινίες στα τέλη της δεκαετίας του ’80 και σε όλη τη δεκαετία του ’90» έγραψε σε ανάρτηση στο Facebook.

«Και ήταν, αναμφίβολα, ένας από τους πιο ευγενικούς ανθρώπους που θα μπορούσες να ελπίζεις να γνωρίσεις και να συνεργαστείς μαζί του» ανέφερε.