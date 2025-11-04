Πέθανε σε ηλικία 84 ετών ο Ντικ Τσέινι, πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ - Real.gr

Ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Ντικ Τσέινι πέθανε χθες, Δευτέρα, σε ηλικία 84 ετών, γνωστοποίησε η οικογένειά του σε σημερινή ανακοίνωσή της, την οποία επικαλέστηκαν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Γνωστός για τη σημαντική επιρροή του στα παρασκήνια, ο πρώην αντιπρόεδρος του Τζορτζ Ουόκερ Μπους (2001-2009) είχε αποκτήσει τέτοια φήμη που θεωρήθηκε ένας από τους πιο ισχυρούς αντιπροέδρους στην αμερικανική ιστορία.

Στις προεδρικές εκλογές του 2024 είχε προκαλέσει κατάπληξη με την ανακοίνωσή του ότι θα ψηφίσει τη Δημοκρατική υποψήφια Κάμαλα Χάρις, θεωρώντας τον Ρεπουμπλικανό αντίπαλό της Ντόναλντ Τραμπ ακατάλληλο για το Οβάλ Γραφείο.

“Έχουμε το καθήκον να βάζουμε τη χώρα πάνω από τις κομματικές διαφορές για να υπερασπιζόμαστε το Σύνταγμά μας”, είχε δηλώσει.

Ο Ντικ Τσέινι ήταν υποψήφιος αντιπρόεδρος του Τζορτζ Ουόκερ Μπους σε δύο νικηφόρες προεκλογικές εκστρατείες και ο σύμβουλός του με τη μεγαλύτερη επιρροή στον Λευκό Οίκο σε μια εποχή που σηματοδοτήθηκε από την τρομοκρατία, τον πόλεμο και τις οικονομικές αλλαγές.

Ο θάνατός του οφείλεται σε επιπλοκές που σχετίζονται με πνευμονία όπως και καρδιαγγειακές παθήσεις, σύμφωνα με την ανακοίνωση της οικογένειάς του.

Ο Τσέινι, ο οποίος αντιμετώπιζε καρδιαγγειακά προβλήματα σχεδόν σε όλη του την ενήλικη ζωή, είχε υποστεί πέντε καρδιακές προσβολές μεταξύ του 1978 και του 2010 και είχε βάλει βηματοδότη από το 2001.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP