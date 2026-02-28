Νιλ Σεντάκα: Πέθανε σε ηλικία 86 ετών ο σπουδαίος τραγουδιστής - Real.gr

Πέθανε την Παρασκευή στο Λος Άντζελες σε ηλικία 86 ετών ο Αμερικανός τραγουδιστής και τραγουδοποιός Νιλ Σεντάκα, μία από τις εμβληματικές μορφές της προ-Beatles ποπ σκηνής αλλά και της ροκ εν ρολ, με καριέρα που διήρκεσε επτά δεκαετίες.

Την είδηση επιβεβαίωσε η εκπρόσωπός του, Βικτόρια Βαρέλα, ενώ η οικογένειά του έκανε λόγο για «αιφνίδιο θάνατο».

Ο Νιλ Σεντάκα, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο το πρωί της Παρασκευής, υπήρξε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές της αμερικανικής ποπ από τα τέλη της δεκαετίας του 1950.

Συνυπέγραψε και ερμήνευσε ορισμένους από τους χαρακτηριστικότερους ύμνους της εφηβικής κουλτούρας, όπως τα «Oh Carol», «Calendar Girl», «Happy Birthday Sweet Sixteen» και «Breaking Up Is Hard to Do», «You mean evereything to me».

Παράλληλα, έγραψε επιτυχίες για άλλους καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων τα «Stupid Cupid» και «Where the Boys Are» για την Κόνι Φράνσις, αλλά και το «Love Will Keep Us Together» για τους Captain and Tennille.

Η ανακοίνωση της οικογένειας

Σε γραπτή δήλωσή της, η οικογένειά του ανέφερε: «Η οικογένειά μας είναι συντετριμμένη από τον αιφνίδιο θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα και παππού, Νιλ Σεντάκα. Ένας αληθινός θρύλος του ροκ εν ρολ, πηγή έμπνευσης για εκατομμύρια ανθρώπους, αλλά πάνω απ’ όλα, τουλάχιστον για εμάς που είχαμε την τύχη να τον γνωρίσουμε, ένας εξαιρετικός άνθρωπος που θα μας λείψει βαθιά».

Από το Μπρούκλιν στο Brill Building

Γεννημένος στις 13 Μαρτίου 1939 στο Μπρούκλιν, σε οικογένεια εβραϊκής καταγωγής, ο Σεντάκα μεγάλωσε στο Μπράιτον Μπιτς και από μικρή ηλικία έδειξε εξαιρετικό μουσικό ταλέντο. Σε ηλικία 9 ετών κέρδισε υποτροφία για το προπαρασκευαστικό τμήμα της Juilliard School of Music στο Μανχάταν, ενώ το 1956 επιλέχθηκε να ερμηνεύσει έργα Ντεμπισί και Προκόφιεφ στον ραδιοφωνικό σταθμό WQXR.

Παρά την πορεία του προς την κλασική μουσική, στράφηκε στην ποπ όταν, σε ηλικία 13 ετών, άρχισε να γράφει τραγούδια με τον Χάουαρντ Γκρίνφιλντ. Οι δύο τους εγκαταστάθηκαν αργότερα στο περίφημο Brill Building του Μανχάταν, που αποτέλεσε φυτώριο δημιουργών της ποπ μουσικής.

Το 1958, η Κόνι Φράνσις σημείωσε επιτυχία με το «Stupid Cupid», ενώ ο ίδιος ο Σεντάκα γνώρισε γρήγορα επιτυχία ως ερμηνευτής με τραγούδια όπως το «Oh! Carol». Το 1962, το «Breaking Up Is Hard to Do» έφτασε στην κορυφή των αμερικανικών charts.

Η πτώση και η επιστροφή

Από το 1959 έως το 1963 πούλησε περισσότερους από 25 εκατομμύρια δίσκους και περιόδευσε διεθνώς. Η βρετανική εισβολή της δεκαετίας του 1960 ανέκοψε την πορεία του, όμως το 1975 επέστρεψε δυναμικά με τη στήριξη του Elton John και της δισκογραφικής Rocket Records.

Την ίδια χρονιά επανηχογράφησε το «Breaking Up Is Hard to Do» σε μπαλάντα, με τη νέα εκδοχή να φτάνει ξανά στο Top 10. Επιτυχίες της περιόδου ήταν επίσης τα «Laughter in the Rain» και «Bad Blood», στο οποίο συμμετείχε φωνητικά ο Έλτον Τζον.

Τα τελευταία χρόνια

Ο Σεντάκα συνέχισε να εμφανίζεται ζωντανά ακόμη και μετά τα 80 του χρόνια, ενώ επέστρεψε στις κλασικές του ρίζες, συνθέτοντας το συμφωνικό έργο «Joie de Vivre» και το κοντσέρτο για πιάνο «Manhattan Intermezzo», τα οποία ηχογραφήθηκαν με τη Philharmonia Orchestra του Λονδίνου.

Ήταν παντρεμένος από το 1962 με τη Λέμπα Στράσμπεργκ και απέκτησε δύο παιδιά, τη Ντάρα και τον Μαρκ.

Σε παλαιότερη συνέντευξή του είχε περιγράψει τη συγκίνηση που ένιωθε πάνω στη σκηνή: «Υπάρχει κάτι σε αυτή την έκρηξη αδρεναλίνης όταν δέχεσαι όρθιο χειροκρότημα. Μπορεί να είσαι άρρωστος, αλλά πάνω στη σκηνή γίνεσαι άλλος άνθρωπος».