Πέθανε στα 35 της η Τατιάνα Σλόσμπεργκ, εγγονή του JFK - Real.gr

Πέθανε στα 35 της η Τατιάνα Σλόσμπεργκ, εγγονή του JFK
22:09, 30/12/2025
Πέθανε στα 35 της η Τατιάνα Σλόσμπεργκ, εγγονή του JFK

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Τατιάνα Σλόσμπεργκ, εγγονή του 35ου προέδρου των ΗΠΑ Τζον Φ. Κένεντι, πέθανε την Τρίτη, λίγες εβδομάδες αφότου αποκάλυψε ότι είχε διαγνωστεί με μια σπάνια μορφή λευχαιμίας. Ήταν 35 ετών.

Ο θάνατός της ανακοινώθηκε με ανάρτηση της Προεδρικής Βιβλιοθήκης και Μουσείου Τζον Φ. Κένεντι σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης.

Τον Νοέμβριο, με ένα άρθρο της στο New Yorker, η ίδια η Σλόσμπεργκ ανέφερε ότι είχε διαγνωστεί με οξεία μυελογενή λευχαιμία με μια σπάνια μετάλλαξη, ένα είδος καρκίνου του αίματος και του μυελού των οστών.

