Πέθανε αμερικανός δημοσιογράφος που μετέδιδε τον αγώνα Ολλανδίας-Αργεντινής στο Κατάρ - «Πιστεύω ότι τον σκότωσαν» λέει ο αδελφός του - ΒΙΝΤΕΟ

Ο Γκραντ Γουόλ είχε αποκαλύψει πρόσφατα ότι στον αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου μεταξύ ΗΠΑ και Ουαλίας είχε τεθεί υπό κράτηση για περίπου μισή ώρα επειδή φορούσε ένα μπλουζάκι υπέρ της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας.

Grant Wahl, the American soccer journalist who was kicked out of a World Cup stadium in Qatar for wearing a pride shirt has reportedly collapsed during a game today.

His brother says Grant was fully healthy and believes there’s foul play. pic.twitter.com/DNdf8gGMH0