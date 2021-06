Πέθανε από κορωνοϊό ο θρυλικός Ινδός αθλητής, Μίλκα Σινγκ - Ηταν ο γρηγορότερος στον κόσμο

Ο Σινγκ είχε προσβληθεί από το Covid-19 τον περασμένο μήνα και πέθανε από επιπλοκές από την ασθένεια σε νοσοκομείο στη βόρεια πόλη Chandigarh αργά την Παρασκευή.

Ο πρωθυπουργός Νάρεντρα Μόντι ηγήθηκε των σχολίων προς τον αθλητή, ο οποίος έχει χαρακτηριστεί ως ο πρώτος αθλητικός σούπερ σταρ της Ινδίας.

In the passing away of Shri Milkha Singh Ji, we have lost a colossal sportsperson, who captured the nation’s imagination and had a special place in the hearts of countless Indians. His inspiring personality endeared himself to millions. Anguished by his passing away. pic.twitter.com/h99RNbXI28

