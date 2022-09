Πέθανε η Βρετανή συγγραφέας Χίλαρι Μαντέλ

Η Μαντέλ είχε τιμηθεί δύο φορές με το βραβείο Man Booker για το «Γουλφ Χολ» ("Wolf Hall") και τα «Γεράκια» ("Bring up the Bodies"), τα πρώτα δύο βιβλία της τριλογίας. Το τελευταίο της σειράς, «The Mirror & the Light», κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 2020.