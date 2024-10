Πέθανε η ηθοποιός Τέρι Γκαρ - Είχε παίξει και στα «Φιλαράκια»

Η Tέρι Γκαρ , η οποία ήταν υποψήφια για Όσκαρ για το ρόλο της στην ταινία Tούτσι, απεβίωσε σε ηλικία 79 ετών. Ήταν επίσης γνωστή για τους ρόλους της στις ταινίες Young Frankenstein, Close Encounters Of The Third Kind και στην εμβληματική κωμική σειρά Friends.