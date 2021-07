Πέθανε η θρυλική Ραφαέλα Καρά - BINTEO

Πέθανε σε ηλικία 78 ετών η γνωστή τηλεπαρουσιάστρια, τραγουδίστρια και ηθοποιός Ραφαέλα Καρά.

Η Ραφαέλα Ρομπέρτα Πελόνι, ευρύτερα γνωστή με το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο Ραφαέλα Καρά (ιταλ.: Raffaella Carrà), διέπρεψε σαν παρουσιάστρια, τραγουδίστρια και ηθοποιός γεννημένη στις 18 Ιουνίου 1943. Η Καρά γνώρισε μεγάλη επιτυχία ως παρουσιάστρια μουσικοχορευτικών εκπομπών τόσο στην πατρίδα της, την Ιταλία, όσο και στην Ισπανία και σε χώρες της Λατινικής Αμερικής.

Έχει εμφανιστεί σε περισσότερες από 30 κινηματογραφικές ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, ενώ έχει ηχογραφήσει πολλά τραγούδια, ανάμεσα τους, το “Tuca Tuca”, το οποίο έγραψε για τον άντρα που αγάπησε, το “Tanti Auguri” (“Best Wishes”) και φυσικά το “A far l’amore comincia tu”, το οποίο σημείωσε τεράστια επιτυχία και ηχογραφήθηκε και σε αγγλική version με τίτλο “Do It, Do It Again”.

H Καρά έχει πρωταγωνιστήσει επίσης στην ταινία Το Εξπρές του φον Ράιαν (Von Ryan’s Express) (1965) με τον Φρανκ Σινάτρα και τον Τρέβορ Χάουαρντ.