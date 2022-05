Πέθανε ο ηθοποιός Ray Liotta

Ο Liotta είχε επίσης διάσημες ερμηνείες σε ταινίες όπως οι «Something Wild» και «Field of Dreams».

Ο βραβευμένος ηθοποιός αφήνει πίσω του την κόρη του, Karsen. Ήταν αρραβωνιασμένος και ετοιμαζόταν να παντρευτεί την Jacy Nittolo.

O Ray Liotta ήταν απόφοιτος της σχολής υποκριτικής του Πανεπιστημίου του Μαϊάμι. Διακρίθηκε αρχικά συμμετέχοντας σε τηλεοπτικές σειρές, όπως στο σίριαλ «Στην Εντατική», λαμβάνοντας ένα βραβείο Emmy κι ένα Prism.

Ακολούθως, ασχολήθηκε με το σινεμά αποσπώντας εξαιρετικές κριτικές για τη συμμετοχή του στην ταινία του Τζοναθαν Ντέμι με τίτλο «Άγριο Θηλυκό» (1986).

Το μονοπλάνο του Σκορσέζε από το «Goodfellas» είναι από τις διασημότερες σκηνές της καριέρας του. Η κάμερα ακολουθεί τον Liotta και τη Lorraine Bracco μέσα από τη διαδρομή του θρυλικού club Copacabana.

Μετά την ερμηνεία του ως Φρανκ Σινάτρα στην τηλεταινία «The Rat Pack» (1998), ήταν υποψήφιος για τη διάκριση Screen Actors.

Το 2004 έκανε την πρώτη του εμφάνιση στο θέατρο Μπρόντγουεϊ λαμβάνοντας μέρος στην παράσταση «Match», ενώ παράλληλα, τιμήθηκε με την απονομή του 70ου ετήσιου βραβείου Drama League.

