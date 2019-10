Πέθανε ο ηθοποιός Ρόμπερτ Φόρστερ - Ήταν υποψήφιος για Όσκαρ με ταινία του Ταραντίνο

Σε ηλικία 78 ετών, έφυγε από τη ζωή ο θρυλικός ηθοποιός Ρόμπερτ Φόρτσερ, ο οποίος υπέφερε τα τελευταία χρόνια από καρκίνο στον εγκέφαλο.

Ο Ρόμπερτ Φόρστερ ήταν υποψήφιος για Όσκαρ για τον ρόλο του ως Μαξ Τσέρι στην ταινία του Ταραντίνο "Jackie Brown”. Η μακρόχρονη καριέρα του σε κινηματογράφο και τηλεόραση ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και απογειώθηκε με τον ρόλο του στο Medium Cool το 1969.

Ήταν γνωστός για δεκάδες άλλους ρόλους, συμπεριλαμβανομένων των Mulholland Dr., Me, Myself & Irene, Twin Peaks, Heroes, The Descendants, Charlie's Angels: Full Throttle, Firewall, Lucky Number Slevin, Olympus Has Fallen and London Has Fallen.

Ο θάνατός του συγκλόνισε τους φαν του Breaking Bad, καθώς συμπρωταγωνιστεί στο El Camino: Μία ταινία Breaking Bad, η οποία έκανε πρεμιέρα σήμερα στο Netflix.