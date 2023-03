Πέθανε ο ράπερ ελληνικής καταγωγής Costa Titch - Κατέρρευσε πάνω στη σκηνή - Βίντεο

Βίντεο έχει καταγράψει τη στιγμή που ο ράπερ καταρρέει μπροστά στα έκπληκτα μάτια των θαυμαστών με τους άνδρες της ασφάλειας να σπεύδουν στη σκηνή για να τον βοηθήσουν.

Την είδηση του θανάτου επιβεβαίωσε η οικογένεια του ράπερ: «Ο θάνατος μας χτύπησε τραγικά την πόρτα. Μας έκλεψε τον πολυαγαπημένο μας γιο, αδερφό και εγγονό. Με βαθύ πόνο αναγκαζόμαστε να ανακοινώσουμε τον θάνατό του. Η οικογένεια βρίσκεται αντιμέτωπη με μια δύσκολη στιγμή καθώς προσπαθούμε να καταλάβουμε τι μας έχει συμβεί και ζητάμε να έχουμε τον χρόνο και τον χώρο για να συνέλθουμε».

SAMRO is saddened by the passing of popular rapper Costa Tsobanoglou, better known as Costa Titch.

Heartfelt condolences to his family, friends and broader music industry. #RIPCostaTitchpic.twitter.com/qeXOcAxxFs