Πέθανε ο σπουδαίος Κρίστοφερ Πλάμερ - Ο γηραιότερος ηθοποιός που κέρδισε ποτέ Όσκαρ

Σε ηλικία 91 ετών έφυγε από το ζωή ο διάσημος ηθοποιός Κρίστοφερ Πλάμερ.

Την ανακοίνωση για τον θάνατο του Καναδού ηθοποιού έκανε η οικογένειά του, σήμερα, Παρασκευή. Ο Πλάμερ ήταν ο μεγαλύτερος σε ηλικία ηθοποιός που έλαβε Όσκαρ – 82 ετών – γισ τη συμμετοχή του στην ταινία «Beginners».

Ο Κρίστοφερ Πλάμερ γεννήθηκε το 1929. Η καριέρα του μετρά εφτά δεκαετίες και περιλαμβάνει σπουδαίους ρόλους. Έκανε το ντεμπούτο του το 1957 στην ταινία «Stage Struck» και έλαβε παγκόσμια αναγνωρισιμότητα το 1965 για τη συμμετοχή του στο βραβευμένο με Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας μιούζικαλ του Ρόμπερτ Γουάιζ «Η Μελωδία της Ευτυχίας» (The Sound of Music).

Στη συνέχεια ακολούθησαν οι ταινίες «Έρωτες Που Σβήνουν την Αυγή» (Inside Daisy Clover, 1965), «Η Νύχτα των Στρατηγών» (Night of the Generals, 1967) όπου έπαιζε τον Γερμανό στρατάρχη Έρβιν Ρόμελ, και «Ο Άνθρωπος Που θα Γινόταν Βασιλιάς» (The Man Who Would Be King, 1975).

Τη δεκαετία του ’70 o Κρίστοφερ Πλάμερ συμμετείχε στη σειρά του Φράνκο Τζεφιρέλι «Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ» (Jesus of Nazareth) στο ρόλο του Ηρώδη Αντύπα.

Kατά τη δεκαετία του ’80 συμμετείχε στην επιτυχημένη σειρά «Τα Πουλιά Πεθαίνουν Τραγουδώντας».

Τη δεκαετία του ’90 συμμετείχε στις ταινίες «Μάλκολμ Χ» (Malcolm X, 1992), «Οι Δώδεκα Πίθηκοι» (Twelve Monkeys, 1995) και «The Insider», 1999.

Οι πιο πρόσφατες ταινίες του είναι:

«Ψηλά στον Ουρανό» (Up, 2009), «Ο Τελευταίος Σταθμός» (The Last Station, 2009), «Ο Φανταστικός Κόσμος του Δρ. Παρνάσους» (The Imaginarium of Doctor Parnassus, 2009), «Οι Πρωτάρηδες» (Beginners, 2010), «Το Κορίτσι με το Τατουάζ» (The Girl with the Dragon Tattoo, 2011), «Ο παραχαράκτης» (The Forger, 2014), «Γράμμα από το παρελθόν» (Remember, 2015), «Όλα τα λεφτά του κόσμου» (All the Money in the World, 2017) και «Στα Μαχαίρια» (Knives Out, 2019).

O Κρίστοφερ Πλάμερ έχει βραβευτεί με δυο Έμμυ, δύο Τόνυ, μια Χρυσή Σφαίρα, ένα BAFTA και ένα Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου. Η νίκη του στα Όσκαρ για την ταινία «Οι Πρωτάρηδες» (Beginners), σε ηλικία 82 ετών, τον κατέστησε τον γηραιότερο ηθοποιό που κέρδισε ποτέ το βραβείο.