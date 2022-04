Πέθανε ο σταρ της σειράς «Mad Men», Ρόμπερτ Μορς

Πέθανε σε ηλικία 90 ετών ο σταρ του Mad Men, Ρόμπερτ Μορς, ο οποίος στην 60χρονη καριέρα του είχε εμφανιστεί σε δεκάδες τηλεοπτικές και κινηματογραφικές παραγωγές και σε σχεδόν 100 θεατρικά έργα.

Ο Μορς ήταν υποψήφιος για Emmy πέντε φορές για τον ρόλο του «Bert Cooper» στη δραματική σειρά, Mad Men η οποία τον έκανε γνωστό στο ευρύ κοινό. Επίσης είχε κερδίσει Emmy για το American Playhouse, βραβείο SAG και το δεύτερο Tony της καριέρας του για τον ρόλο του ως Truman Capote στο θεατρικό έργο Tru.

«Ο καλός μου φίλος Μπόμπι Μορς πέθανε στα 90 του. Ένα τεράστιο ταλέντο και ένα όμορφο πνεύμα. Στέλνω την αγάπη μου στον γιο του Charlie και την κόρη του Allyn», έγραψε μεταξύ άλλων στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του στο Twitter, ο σεναριογράφος και παραγωγός, Λάρι Καρασέφσκι.

Γεννημένος στη Μασαχουσέτη των ΗΠΑ, ο Μορς υπηρέτησε το Πολεμικό Ναυτικό στον πόλεμο της Κορέας. Το ντεμπούτο του στη σκηνή έγινε το 1949 με το έργο Our Town. Στο Broadway εμφανίστηκε για πρώτη φορά με την παράσταση The Matchmaker το 1955, που αποτέλεσε και τον πρώτο πρωταγωνιστικό του ρόλο στον κινηματογράφο. Ο Μορς είχε εμφανιστεί επίσης σε σειρές όπως The Dukes of Hazzard, Wild Palms, City of Angels, κ.ά.

Ο ηθοποιός είχε παντρευτεί δύο φορές και είχε αποκτήσει πέντε παιδιά, τρία από τον πρώτο του γάμο και δύο από τον δεύτερο.