Πέθανε ο θρύλος της ρέγκε Μπάνι Γουέιλερ - Είχε ιδρύσει μαζί με τον Μπομπ Μάρλεϊ τους Wailers - BINTEO

Ο Μπάνι Γουέιλερ, ο θρυλικός Τζαμαϊκανός τραγουδιστής της ρέγκε που ίδρυσε τους Wailers μαζί με τον Μπομπ Μάρλεϊ και τον Πίτερ Τος, πέθανε σήμερα σε νοσοκομείο της Τζαμάικας, μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Γουέιλερ, το τελευταίο εν ζωή ιδρυτικό μέλος του συγκροτήματος, ήταν 73 ετών. «Είναι μια μεγάλη απώλεια για την Τζαμάικα και τη ρέγκε», είπε ο πρωθυπουργός της χώρας Άντριου Χόλνες, αποκαλώντας τον «έναν αξιοσέβαστο βετεράνο της τζαμαϊκανής μουσικής σκηνής».

Ο Νέβιλ Ο’Ράιλι Λίβινγκστον, όπως ήταν το πραγματικό όνομά του, καταγόταν από την Τρεντς Τάουν, μια φτωχογειτονιά του Κίνγκστον η οποία ενέπνευσε μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Wailers. Έγινε γνωστός με το ψευδώνυμο «Μπάνι Γουέιλερ» ή Μπάνι Λίβινγκστον ή, χαϊδευτικά, «Τζα Μπι».

Ο βραβευμένος με Γκράμι τραγουδοποιός γνώρισε τον Μάρλεϊ και τον Τος όταν όλοι τους ήταν ακόμη παιδιά. Οι τρεις τους ίδρυσαν το συγκρότημα το 1963.

Σχεδόν μια δεκαετία αργότερα υπέγραψαν συμβόλαιο με την Island Records του παραγωγού Κρις Μπλάκγουελ, ένα γεγονός που οδήγησε στην κυκλοφορία του πέμπτου, κλασικού πλέουν, άλμπουμ Catch a Fire.

Οι Wailers περιόδευσαν σε όλον τον κόσμο και έκαναν πολλές επιτυχίες στα είδη σκα και ροκστέντι, όπως τα τραγούδια Simmer Down, Lonesome Feeling και Thank You Lord.

Μαζί με τον Τος, ο Λίβινγκστον αποχώρησε τελικά από το συγκρότημα και ακολούθησε σόλο καριέρα, ενώ ο Μάρλεϊ συνέχισε τις περιοδείες με μια νέα μπάντα, με την ονομασία Bob Marley and the Wailers.

Ο Μπάνι Γουέιλερ κυκλοφόρησε 10 δίσκους, κερδίζοντας βραβεία Γκράμι του καλύτερου ρέγκε άλμπουμ για τα Time Wil Tell: A Tribute to Bob Marley (1991), Crucial! Roots Classic (1995) και έναν φόρο τιμής στον Μάρλεϊ, το 1997. Στη σόλο καριέρα του έκανε επιτυχίες με τραγούδια όπως τα Cool Runnings και Bald Head Jesus.

Τα τελευταία χρόνια ο τραγουδοποιός, ο οποίος είχε αποκτήσει 13 παιδιά, υπέστη σειρά εγκεφαλικών επεισοδίων. Άφησε την τελευταία του πνοή σήμερα στο νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν από τον Δεκέμβριο, μετά από ένα ακόμη εγκεφαλικό, σύμφωνα με το υπουργείο Πολιτισμού.

Η σύζυγος του, η Τζιν Ουάτ, 70 ετών, εξαφανίστηκε τον Μάιο του 2020 και μέχρι σήμερα παραμένει αγνοούμενη.