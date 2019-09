Πέθανε ο τραγουδιστής και συνθέτης Έντι Μάνεϊ

Σε ηλικία 70 ετών έφυγε από τη ζωή ο τραγουδιστής και συνθέτης μεγάλων επιτυχιών Έντι Μάνεϊ, ενώ όπως έγινε γνωστό, έπασχε από καρκίνο στον οισοφάγο.

Πηγή: Variety

Το περιοδικό Variety δημοσιεύει ανακοίνωση από την οικογένεια σύμφωνα με την οποία: "Η οικογένεια Μάνεϊ με θλίψη ανακοινώνει ότι ο Έντι έφυγε εν ειρήνη σήμερα το πρωί. Λέμε αντίο με μεγάλη θλίψη στον πολυαγαπημένο σύζυγο και πατέρα. Δεν μπορούμε να φανταστούμε έναν κόσμο χωρίς εκείνον. Είμαστε ευγνώμονες που θα ζει για πάντα μέσα από τη μουσική του".

Ο Έντι είχε γίνει γνωστός μέσα από τις επιτυχίες του "Baby Hold On", "Two Tickets to Paradise", "Shakin" και "Take Me Home Tonight".

Μιλώντας σε ένα reality σόου αποκάλυψε ότι έπασχε από καρκίνο του οισοφάγου και η νόσος ήταν στο τέταρτο στάδιο. Υπέγραψε στην Columbia Records και κυκλοφόρησε 11 άλμπουμ ξεκινώντας από το ομώνυμο το 1977 από το οποίο τρία single έγιναν τεράστιες επιτυχίες κατακτώντας τα chart,"Baby Hold On", "Two Tickets to Paradise" and "You’ve Really Got a Hold on Me".