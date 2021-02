Πέθανε σε ηλικία 44 ετών ο Ντάστιν Ντάιαμοντ - Είχε υποδυθεί τον «Σκριτς» στη σειρά «Πριν Χτυπήσει το Κουδούνι» - BINTEO

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 44 ετών άφησε ο ηθοποιός Ντάστιν Ντάιαμοντ μετά από σύντομη μάχη με τον καρκίνο.

Ο Ντάστιν Ντάιαμοντ είχε γνωστός από τη σειρά "Πριν Χτυπήσει το Κουδούνι", όπου υποδύθηκε τον "Σκριτς".

Ξεκίνησε την καριέρα του με μικρούς ρόλους στην τηλεοπτική ταινία «Yogi's Great Escape» και σε ένα επεισόδιο του «It's a a Living» το 1987. Ενα χρόνο αργότερα έπαιξε το ρόλο του Σκριτς για 13 επεισόδια στο «Good Morning, Miss Bliss» που υπήρξε η βάση για το διάσημο «Saved by the Bell» όπου δεν εγκατέλειψε μέχρι και το 1992.

Συνέχισε να υποδύεται τον Σκριτς και σε διάφορα spin-offs και ειδικά επεισόδια του «Saved by the Bell», όπως το «Saved by the Bell: The College Years» και το «Saved by the Bell: The New Class», στο οποίο έμεινε για έξι ολόκληρα χρόνια.

Η αυτοβιογραφία του κυικλοφόρησε με τίτλο «Behind the Bell» και παρασκήνιο από τη σειρά που τον καθόρισε.