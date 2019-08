Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο «Ξένοιαστος Καβαλάρης» Πίτερ Φόντα

Ο αμερικανός ηθοποιός Πίτερ Φόντα, γιος του θρύλου του αμερικανικού κινηματογράφου Χένρι Φόντα και μικρός αδελφός της Τζέιν Φόντα, που έγινε διάσημος χάρη στον ρόλο του στην καλτ ταινία Easy Rider - Ξένοιαστος Καβαλαρης (1969, σε σκηνοθεσία Ντένις Χόπερ) απεβίωσε το πρωί της Παρασκευής στο σπίτι του στο Λος Άντζελες, σε ηλικία 79 ετών, ανακοίνωσε η οικογένειά του.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο θάνατός του οφειλόταν σε αναπνευστική ανεπάρκεια εξαιτίας του καρκίνου των πνευμόνων από τον οποίο έπασχε, εξήγησε εκπρόσωπος της οικογένειας Φόντα σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε.

«Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε ότι ο Πίτερ Φόντα απεβίωσε», αναφέρει η ανακοίνωση των Φόντα. «Ενώ θρηνούμε την απώλεια αυτού του γλυκού και αβρού άνδρα, ευχόμαστε οι πάντες να τιμήσουν το αδάμαστο πνεύμα του και την αγάπη του για τη ζωή. Προς τιμή του Πίτερ, σας παρακαλούμε υψώστε το ποτήρι σας σε μια πρόποση στην ελευθερία», προστίθεται στην ανακοίνωση της οικογένειας.

Η έναρξη του Ξένοιαστου Καβαλάρη, όπου συμπρωταγωνιστούσε με τους Ντένις Χόπερ, και Τζακ Νίκολσον, στην οποία ακούγoνται δυο διάσημα τραγούδια των Steppenwolf, στην αρχή το The Pusher και αμέσως μετά το εμβληματικό Born to be Wild, έχει περάσει στην ιστορία του κινηματογράφου.

Είχε προταθεί τέσσερις φορές για Χρυσή Σφαίρα και είχε κερδίσει τις δύο: η πρώτη το 1998 ως καλύτερος ηθοποιός σε δραματική ταινία για το Ulee's Gold και η δεύτερη το 2000 για τον Β' ανδρικό ρόλο στην τηλεταινία The Passion of Ayn Rand.