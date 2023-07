Πέθανε σε ηλικία 96 ετών ο θρυλικός Τόνι Μπένετ

Ο Μπένετ ήταν ίσως πιο γνωστός για το χαρακτηριστικό τραγούδι του 1962 I Left My Heart in San Francisco καθώς και για την εκπληκτική επιστροφή στην καριέρα του κατά τη διάρκεια των δεκαετιών του '80 και του '90 που του χάρισε συνεχή δημοτικότητα μέχρι τα βαθιά γεράματα. Κέρδισε 18 βραβεία Grammy, συμπεριλαμβανομένου ενός βραβείου για το έργο ζωής του το 2001, και έχει πουλήσει περισσότερους από 50 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως.

Το 2020, ανακοινώθηκε ότι είχε διαγνωστεί με Αλτσχάιμερ το 2016. Ο ίδιος έγραψε στο Twitter: «Η ζωή είναι ένα δώρο - ακόμη και με το Αλτσχάιμερ». Αποκαλύφθηκε ότι ενώ η γνωστική του λειτουργία ήταν μειωμένη, εξακολουθούσε να είναι σε θέση να τραγουδάει μια ολόκληρη σειρά από το ρεπερτόριό του.

