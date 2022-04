Πέθανε στα 49 του χρόνια ο τραγουδιστής Roderick ‘Pooh’ Clark

Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του συγκροτήματος των High-Five.

Ο 49χρονος τραγουδιστής Roderick ‘Pooh’ Clark, ιδρυτικό μέλος του συγκροτήματος των High-Five, πέθανε από πνευμονία την περασμένη Κυριακή. Ένα γεγονός όμωςς που έγινε γνωστό τις τελευταίες ώρες. Ο τραγουδιστής ήταν καθηλωμένος σε αναπηρικό αμαξίδιο, εδώ και τριάντα χρόνια, έπειτα από τροχαίο ατύχημα που είχε.

Το τελευταίο διάστημα είχε ταλαιπωρηθεί αρκετά καθώς πολλές φορές είχε χρειαστεί να μπει στο νοσοκομείο.

Ο τραγουδιστής ήταν περισσότερο γνωστός για το τραγούδι της μπάντας του, που κυκλοφόρησε το 1991 «I Like The Way (The Kissing Game)».