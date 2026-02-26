Πεζεσκιάν: Επανέλαβε την αντίθεση της χώρας του στην κατασκευή πυρηνικών όπλων - Real.gr

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν, σε δήλωσή του σήμερα ανέφερε πως ο ανώτατος ηγέτης της χώρας Αλί Χαμενεΐ έχει απαγορεύσει τα όπλα μαζικής καταστροφής, κάτι το οποίο "σημαίνει σαφώς ότι η Τεχεράνη δεν θα αναπτύξει πυρηνικά όπλα".

«Ακόμα κι αν ήθελα να πάω προς αυτή την κατεύθυνση, δεν θα μπορούσα. Από θεωρητικής πλευράς, δεν θα μου επιτρεπόταν να το κάνω», τόνισε ο ίδιος την ώρα που αναμένεται ο τρίτος γύρος συνομιλιών για τα πυρηνικά με τις ΗΠΑ, οι οποίες συνεχίζουν να κατηγορούν την Τεχεράνη ότι επιδιώκει να κατασκευάσει πυρηνικό όπλο.

Ο Χαμενεΐ, ο οποίος έχει τον τελευταίο λόγο για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, απαγόρευσε την ανάπτυξή τους εκδίδοντας φάτουα (θρησκευτικό διάταγμα) στις αρχές του 2000.

Χθες, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον θεωρεί ότι υπάρχουν ενδείξεις πως το Ιράν επιδιώκει να ξαναχτίσει το πυρηνικό του πρόγραμμα, μετά τον βομβαρδισμό ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων τον Ιούνιο.

“Επί της αρχής είναι πολύ απλό: το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικό όπλο”, είπε ο Βανς στους δημοσιογράφους ενόψει των συνομιλιών στη Γενεύη ανάμεσα στην αμερικανική και την ιρανική αντιπροσωπεία.