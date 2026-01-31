Πεζεσκιάν: Ο Τραμπ, ο Νετανιάχου και Ευρωπαίοι ηγέτες υποδαύλισαν τις εντάσεις στις διαδηλώσεις - Real.gr

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε σήμερα ότι οι Αμερικανοί, Ισραηλινοί και Ευρωπαίοι ηγέτες εκμεταλλεύτηκαν τα οικονομικά προβλήματα του Ιράν, υποκινώντας ταραχές και παρέχοντας σε ανθρώπους τα μέσα για να «διαλύσουν το έθνος» στις πρόσφατες διαδηλώσεις.

Οι κινητοποιήσεις για δύο εβδομάδες σε πανεθνικό επίπεδο, οι οποίες ξέσπασαν στα τέλη Δεκεμβρίου με αφορμή οικονομική κρίση που σηματοδοτείτο από υψηλό πληθωρισμό και αυξανόμενο κόστος διαβίωσης, κόπασαν ύστερα από αιματηρή καταστολή των διαδηλώσεων από τις αρχές, κατά την οποία, σύμφωνα με την οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων HRANA που έχει έδρα στις ΗΠΑ, σκοτώθηκαν τουλάχιστον 6.563 άνθρωποι, εκ των οποίων 6.170 διαδηλωτές και 214 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε στο CNN Turk ότι σκοτώθηκαν 3.100 άνθρωποι, εκ των οποίων 2.000 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας.

Οι Αμερικανοί, Ισραηλινοί και Ευρωπαίοι ηγέτες προσπάθησαν να «προκαλέσουν, να δημιουργήσουν διχασμό και παρείχαν πόρους, προσελκύοντας κάποιους αθώους ανθρώπους σε αυτό το κίνημα», σημείωσε ο Πεζεσκιάν σε απευθείας μετάδοση από το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει εκφράσει επανειλημμένως την υποστήριξή του για τους διαδηλωτές, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ είναι προετοιμασμένες να αναλάβουν δράση αν το Ιράν συνεχίσει να σκοτώνει διαδηλωτές. Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν χθες, Παρασκευή, ότι ο Τραμπ εξετάζει τις επιλογές του, αλλά δεν έχει αποφασίσει αν θα προχωρήσει ή όχι σε πλήγματα στο Ιράν.

Ο ισραηλινός ειδησεογραφικός ιστότοπος Ynet μετέδωσε χθες ότι αντιτορπιλικό του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού κατέπλευσε στο λιμάνι Εϊλάτ του Ισραήλ.

Ο Τραμπ, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και Ευρωπαίοι «εκμεταλλεύτηκαν τα προβλήματά μας, προκάλεσαν και επεδίωκαν –και εξακολουθούν να επιδιώκουν—να κατακερματίσουν την κοινωνία», σημείωσε ο Πεζεσκιάν.

«Τους έβγαλαν στους δρόμους και ήθελαν, όπως είπαν, να διαλύσουν αυτήν τη χώρα, να σπείρουν τη σύγκρουση και το μίσος ανάμεσα στους ανθρώπους και να δημιουργήσουν διχασμό», τόνισε ο Πεζεσκιάν.

«Όλοι γνωρίζουν ότι το ζήτημα δεν ήταν μόνον μια κοινωνική διαμαρτυρία», πρόσθεσε.

Περιφερειακές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και της Σαουδικής Αραβίας, επιδίδονται σε διπλωματικές προσπάθειες για να αποτραπεί μια στρατιωτική αντιπαράθεση ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη.

Οι ΗΠΑ αξιώνουν το Ιράν να περιορίσει το πυραυλικό του πρόγραμμα αν οι δύο χώρες πρόκειται να επαναλάβουν τις συνομιλίες, αλλά το Ιράν έχει απορρίψει το αίτημα αυτό.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αραγτσί δήλωσε στην Τουρκία ότι οι πύραυλοι δεν θα αποτελέσουν ποτέ αντικείμενο οποιωνδήποτε διαπραγματεύσεων.

Απαντώντας στις αμερικανικές απειλές για στρατιωτική δράση, ο Αραγτσί πρόσθεσε ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη είτε για διαπραγματεύσεις είτε για πόλεμο, και ότι είναι επίσης έτοιμη να συνεργαστεί με περιφερειακές χώρες για την προώθηση της σταθερότητας και της ειρήνης.

«Η αλλαγή καθεστώτος είναι ένα απόλυτο αποκύημα της φαντασίας. Κάποιοι πίστεψαν αυτήν την ψευδαίσθηση», σημείωσε ο Αραγτσί σε δηλώσεις που έκανε στο CNN Turk. «Το σύστημά μας είναι τόσο βαθιά ριζωμένο και τόσο καλά εδραιωμένο που αυτοί που έρχονται και αυτοί που φεύγουν δεν κάνουν καμία διαφορά», κατέληξε.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters