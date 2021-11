Pfizer: Ανέπτυξε χάπι κατά του κορωνοϊού με υψηλή αποτελεσματικότητα

Στην κλινική δοκιμή που έγινε με πάνω από 1.200 ασθενείς με Covid-19 που διέτρεχαν υψηλότερο κίνδυνο να νοσήσουν βαριά, εκείνοι που έλαβαν τα χάπια της Pfizer είχαν πολύ μικρότερες πιθανότητες να καταλήξουν σε νοσοκομείο σε σύγκριση με εκείνους στους οποίους χορηγήθηκαν εικονικά σκευάσματα.

Ουδείς απ’ αυτούς που έλαβαν το χάπι της Pfizer έχασε τη μάχη με τον κορωνοϊό, σε αντίθεση με δέκα άτομα που είχαν λάβει Placebo, σύμφωνα με το δελτίο τύπου της αμερικανικής φαρμακευτικής εταιρείας.

Πιο συγκεκριμένα, από τα στοιχεία της ενδιάμεσης κλινικής μελέτης σε 1.219 ενήλικες που είχαν τουλάχιστον ένα υποκείμενο νόσημα και εργαστηριακά επιβεβαιωμένη λοίμωξη Covid-19, προέκυψε ότι όταν έλαβαν χαμηλής δοσολογίας ριτοναβίρη και PF-07321332 καταγράφηκαν έξι νοσηλείες, κανένας θάνατος μεταξύ των 607 ασθενών που έκαναν τη συνδυαστική αγωγή, εντός πέντε ημερών από την απαρχή των συμπτωμάτων της Covid-19. Στην ομάδα ελέγχου καταγράφηκαν 41 νοσηλείες και 10 θάνατοι μεταξύ των 612 ασθενών που είχαν υποβληθεί σε εικονική αγωγή.

«Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι το αντι-ιικό μας χάπι, αν εγκριθεί από τις ρυθμιστικές αρχές, έχει τη δυνατότητα να σώσει ζωές, καθώς μειώνει τη σοβαρότητα της λοίμωξης Covid-19 και περιορίζει τις 9 στις 10 νοσηλείες», δήλωσε ο CEO της Pfizer, Άλμπερτ Μπουρλά.

Η Pfizer σκοπεύει να καταθέσει αίτημα αδειοδότησης του σκευάσματος στον Αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) «το ταχύτερο δυνατόν», όπως αναφέρει.

