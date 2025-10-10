Πηγές του τουρκικού υπ. Άμυνας για συμμετοχή Αγκυρας στη διεθνή δύναμη της Γάζας – Τι λένε για Eurofighter και SAFE - Real.gr

Πηγές του τουρκικού υπουργείου 'Αμυνας, σε ερώτηση σχετικά με το αν οι ένοπλες δυνάμεις της Τουρκίας θα συμμετάσχουν στη διεθνή δύναμη (task force) που θα σταλεί στη Γάζα, ανέφεραν ότι αυτές είναι έτοιμες να αναλάβουν κάθε αποστολή που θα τους ανατεθεί.

Κατά την τακτική εβδομαδιαία ενημέρωση των αμυντικών συντακτών, οι πηγές του τουρκικού υπουργείου ‘Αμυνας ανέφεραν συγκεκριμένα:

«Μέχρι σήμερα, οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις έχουν συμμετάσχει σε πολυάριθμες αποστολές που έχουν οργανωθεί από διάφορους οργανισμούς σε διάφορα μέρη με σκοπό τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, κερδίζοντας την εκτίμηση όλων των μερών με τον επαγγελματισμό και τη δίκαιη στάση τους. Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις, που διαθέτουν εμπειρία στην εδραίωση και τη διαφύλαξη της ειρήνης, είναι έτοιμες να αναλάβουν κάθε αποστολή που θα τους ανατεθεί».

Σημειώνεται ότι η ενημέρωση των αμυντικών συντακτών αυτή την εβδομάδα πραγματοποιήθηκε εν πλω στο τουρκικό σκάφος αμφίβιων επιχειρήσεων «Anadolu» ανοικτά των ακτών της Μεσογείου, στο πλαίσιο της συμμετοχής του πλοίου στην τουρκική ναυτική άσκηση «Θαλασσόλυκος». Μετά την ενημέρωση ακολούθησε επίδειξη με απονήωση από το σκάφος μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Αναφορικά με το αίτημα της Τουρκίας για προμήθεια ευρωπαϊκών μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter, οι ίδιες πηγές δήλωσαν: «Δεν υπάρχει ακόμη κάτι οριστικό στο θέμα της προμήθειας των Eurofighter. Όταν η σύμβαση φτάσει στο στάδιο της έγκρισης, θα γίνουν ανακοινώσεις».

Επίσης, σε ερωτήσεις σχετικά με ενδεχόμενη συμμετοχή της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική ‘Αμυνας και Ασφάλειας (SAFE), οι πηγές του τουρκικού υπουργείου ‘Αμυνας είπαν τα εξής:

«Γινόμαστε μάρτυρες προσπαθειών προς την κατεύθυνση του αποκλεισμού των συμμάχων που δεν είναι μέλη της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης και της χώρας μας, από την Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική ‘Αμυνας και Ασφάλειας ή της χρήσης της ως μέσου συναλλαγής. Όπως γίνεται αντιληπτό, ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ επιδιώκουν να υλοποιήσουν τις μαξιμαλιστικές τους φιλοδοξίες, εμποδίζοντας πολύ σημαντικές αποφάσεις για την ασφάλεια της ΕΕ.

»Θεωρούμε ότι η ευρωπαϊκή ασφάλεια μπορεί να ενισχυθεί μόνο με συμμετοχή, στρατηγική πρόβλεψη και συλλογική αλληλεγγύη και ότι για αυτό απαιτείται μια οραματική προσέγγιση.

»Υπό αυτό το πρίσμα, πιστεύουμε ότι η χώρα μας, με τις αμυντικές της δυνατότητες που διαθέτει, θα συμβάλει σημαντικά στην ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια. Αυτό επισημαίνεται και από πολλούς συμμάχους μας, μέλη της ΕΕ.

»Σε αυτό το πλαίσιο, θα συνεχίσουμε τις εργασίες μας για την ανάπτυξη αμυντικής συνεργασίας με τους ανοιχτόμυαλους και προνοητικούς ευρωπαίους συμμάχους μας, στο πλαίσιο του μηχανισμού SAFE ή εκτός αυτού».