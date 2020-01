Πηγές Πενταγώνου: Το Ουκρανικό αεροσκάφος χτυπήθηκε κατά λάθος από Ιρανικό πύραυλο

Πηγή: dailymail.co.uk

Δύο από τους αξιωματούχους δήλωσαν ότι το αεροσκάφος ήταν κατά πάσα πιθανότητα στοχευμένο κατά λάθος από ιρανικά πυραυλικά συστήματα που ήταν ενεργά τη νύχτα της Τετάρτης, καθώς το Ιράν έριχνε πυραύλους σε δύο αμερικανικές βάσεις στο Ιράκ, περιμένοντας πιθανή αντεπίθεση.

Ο γραμματέας του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας και άμυνας της Ουκρανίας Αλέξι Ντανίλοφ σε ανάρτηση που έκανε στο Facebook ανέφερε ότι η έρευνα για την συντριβή του αεροσκάφους στρέφεται προς διάφορα σενάρια, ανάμεσά τους το ενδεχόμενο πλήγματος με αντιαεροπορικό πύραυλο, σύγκρουσης, έκρηξης στον κινητήρα ή και τρομοκρατικής ενέργειας με την πρόκληση έκρηξης στο εσωτερικό του αεροσκάφους.

Five security sources, three Americans, one European & one Canadian told @Reuters the initial assessment was that the plane had suffered a technical malfunction (evidence of engine overheating) & not a missile hit

Alleged crash CCTV footage ?? pic.twitter.com/PR30m1lGGi