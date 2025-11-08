Πηγές Λευκού Οίκου: Η εξαίρεση της Ουγγαρίας από τις κυρώσεις των ΗΠΑ στο πετρέλαιο της Ρωσίας ισχύει για έναν χρόνο - Real.gr

Η εξαίρεση που παραχώρησε χθες Παρασκευή ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στην Ουγγαρία από τις κυρώσεις των ΗΠΑ στο ρωσικό πετρέλαιο και αέριο έχει ισχύ για έναν χρόνο, ενημέρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Η Βουδαπέστη δεσμεύτηκε σε αντάλλαγμα να αγοράσει αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο (ΥΦΑ) αξίας περίπου 600 εκατ. δολαρίων, διευκρίνισε η πηγή αυτή, που εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, μετά τη συνάντηση στη Ουάσιγκτον χθες του αμερικανού προέδρου με τον μαγιάρο πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν.