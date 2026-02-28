Πηγή στις ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας: Τα πλήγματα στο Ιράν θα συνεχισθούν «για όσο είναι απαραίτητο» - Real.gr

Quantcast
14:45, 28/02/2026
Πηγή στις ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας: Τα πλήγματα στο Ιράν θα συνεχισθούν «για όσο είναι απαραίτητο»

Πηγή στις ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας δήλωσε σήμερα ότι τα πλήγματα εναντίον του Ιράν θα συνεχισθούν «για όσο είναι απαραίτητο».

«Θα συνεχίσουμε τώρα τις επιχειρήσεις μας για όσο είναι απαραίτητο ώστε να βεβαιωθούμε ότι το ιρανικό καθεστώς δεν θα μπορεί πλέον να θέτει σε κίνδυνο τη σταθερότητα της περιοχής και ευρύτερα τη διεθνή σταθερότητα», δήλωσε η πηγή αυτή στους δημοσιογράφους, ζητώντας να μην κατονομασθεί.

Η ίδια πηγή είχε δηλώσει νωρίτερα πως το Ισραήλ έπληξε το Ιράν επειδή αναπτύσσει «όλο και ταχύτερα» την παραγωγή βαλλιστικών πυραύλων.

«Αναπτύσσουν κάθε μήνα δεκάδες βαλλιστικούς πυραύλους και ο ρυθμός παραγωγής τους γίνεται όλο και πιο γρήγορος», δήλωσε η πηγή. «Είναι ένα καθεστώς που προχωρεί στην παραγωγή χιλιάδων πυραύλων μέσα στα επόμενα χρόνια. Πρόκειται για μια θεαματική επέκταση ενός ήδη επικίνδυνου οπλοστασίου», πρόσθεσε η πηγή.

