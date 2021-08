Πιλότος-Θρύλος της Ρωσίας ο κυβερνήτης του Beriev που συνετρίβη στην Τουρκία

Τον θάνατό του επιβεβαίωσε επικαλούμενη πηγές της οικογένειας του πιλότου η Nataliya Gugueva, που έχει σκηνοθετήσει ένα ντοκιμαντέρ για Ρώσους στρατιωτικούς πιλότους βασισμένο στη ζωή του Κουζνετσόφ.

Ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων του δυστυχήματος και έδωσε εντολή στο υπουργείο Άμυνας να απονεμηθούν μεταθανάτια μετάλλια στους νεκρούς Ρώσους στρατιωτικούς.

The Russian Air Force utilizes many Beriev BE-200’s for firefighting activities, it’s unfortunate to see one of them go (comparable to a CL-215/CL-415 Super Scooper in Croatia, Canada, the US, etc.) https://t.co/9Ugppojw25