Περιπέτεια στον αέρα για τον Πιτ Χέγκσεθ - Το αεροσκάφος του έκανε αναγκαστική προσγείωση στη Βρετανία - Real.gr

Το αεροπλάνο που μετέφερε τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ προσγειώθηκε εκτάκτως στο Ηνωμένο Βασίλειο, λόγω μιας ρωγμής στο παρμπρίζ του, ανακοίνωσε το Πεντάγωνο.

«Το αεροπλάνο προσγειώθηκε ακολουθώντας τις καθιερωμένες διαδικασίες και όλοι οι επιβαίνοντες, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Χέγκσεθ, είναι ασφαλείς» ανέφερε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Σον Παρνέλ σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.

Ο Χέγκσεθ επέστρεφε στην Ουάσινγκτον από τις Βρυξέλλες.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που στρατιωτικό αεροσκάφος, στο οποίο επιβαίνουν υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι, αντιμετωπίζει μηχανικά προβλήματα. Νωρίτερα φέτος, το αεροσκάφος που μετέφερε τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αναγκάστηκε να επιστρέψει στην Ουάσινγκτον λόγω μηχανολογικού προβλήματος.

All good. Thank God. Continue mission! https://t.co/kCMmfOvHLX — Pete Hegseth (@PeteHegseth) October 15, 2025



Περίπου μία ώρα μετά την απογείωση η πτήση δήλωσε πρόβλημα και επέστρεψε προς τη Βρετανία.

Αμέσως το αεροσκάφος κατέβηκε στα 10.000 πόδια (περίπου 3 χιλιόμετρα) κάτι που υποδεικνύει ότι υπήρχε πρόβλημα στην πίεση μέσα στην καμπίνα των επιβατών.