Πιτ Χέγκσεθ: Σοκ με τα τατουάζ του Υπ. Άμυνας του Τραμπ - Όπλα και μηνύματα σε εβραϊκά, λατινικά, ελληνικά

Χέγκσεθ: «Θεωρήθηκα εξτρεμιστής λόγω ενός τατουάζ μου»

Ο πατέρας του τον είχε προειδοποιήσει όταν ήταν ακόμη έφηβος να αποφύγει τα τατουάζ και έτσι ο Χέγκσεθ περίμενε μέχρι τα 35 του για να αρχίσει να «χτυπάει» το ένα μετά το άλλο τατουάζ στο κορμί του, όπως ο ίδιος είπε στο Big Lead.

Πάνω από δώδεκα τατουάζ έχει κάνει στο στήθος και στο χέρι του, ανάμεσά τους και κάποια που τρομάζουν, καθώς τα χρησιμοποιούν μέλη ορισμένων εξτρεμιστικών κινημάτων, αλλά και κάποιοι οπαδοί του Τραμπ από εκείνους που έκαναν την έφοδο στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου του 2021.

«Θεωρήθηκα εξτρεμιστής λόγω ενός τατουάζ από τη μονάδα μου στην Εθνική Φρουρά της Ουάσιγκτον», παραδέχθηκε ο Χέγκσεθ.

???? DEFENSE SECRETARY PETE HEGSETH: When I was doing a series for Fox Nation I did an interview while getting tattooed by the only tattoo artist in Bethlehem.

I got Yehweh -- Jesus in Hebrew.

Also on my forearm I have a Benjamin Franklin, effectively, political cartoon from the… pic.twitter.com/dXB7SUiIUR