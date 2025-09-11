Πίτερ Μάντελσον: Αποπέμφθηκε ο Βρετανός πρέσβης στις ΗΠΑ λόγω της σχέσης του με τον Τζέφρι Επστάιν - Real.gr

Την απομάκρυνση του βρετανού πρεσβευτή στις Ηνωμένες Πολιτείες Πίτερ Μάντελσον ανακοίνωσε το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Ο Πίτερ Μάντελσον, βετεράνος πολιτικός του Εργατικού Κόμματος με ρόλο κλειδί στην επιτυχία των Εργατικών υπό την ηγεσία του Τόνι Μπλερ, βρέθηκε στο προσκήνιο μετά την δημοσίευση του λευκώματος γενεθλίων του Τζέφρι Έπστιν όπου περιέχεται επιστολή στην οποία ο Μάντελσον χαρακτηρίζει τον ‘Επστιν «καλύτερό του φίλο»

«Υπό το φως των επιπλέον πληροφοριών σε emails που γράφτηκαν από τον Πίτερ Μάντελσον, ο πρωθυπουργός ζήτησε από τον υπουργό Εξωτερικών να τον αποσύρει από πρεσβευτή», ανακοίνωσε το Φόρεϊν Οφις.

«Τα emails δείχνουν ότι το βάθος και η έκταση της σχέσης του Πίτερ Μάντελσον με τον Τζέφρι Επστιν είναι σημαντικά διαφορετικά από ό,τι γνωρίζαμε την χρονική στιγμή του διορισμού του», αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών που χαρακτηρίζει «νέα πληροφορία» την αποκάλυψη ότι ο Μάντελσον θεωρούσε εσφαλμένη την καταδίκη του Τζέφρι Επστιν για σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιού το 2008 και τον συμβούλευε να αγωνιστεί για πρόωρη αποφυλάκιση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ