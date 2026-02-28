Πλήγμα με drone στο διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ - Real.gr

Quantcast
Πλήγμα με drone στο διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ

18:05, 28/02/2026
Ένα μη επανδρωμένο εναέριο όχημα έπληξε το διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ με αποτέλεσμα να τραυματισθούν ελαφρά εργαζόμενοι και να σημειωθούν περιορισμένες υλικές ζημιές, μετέδωσε σήμερα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Κουβέιτ, καθώς το Ιράν συνεχίζει να εξαπολύει επιθέσεις με στόχο αμερικανικές βάσεις στην περιοχή.

Εξάλλου το Κατάρ ανακοίνωσε πως αναστέλλει προσωρινά τη ναυσιπλοΐα στα χωρικά του ύδατα μετά τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στον Κόλπο, κυρίως της βάσης Αλ-Ουντέιντ που βρίσκεται στην περιφέρεια της Ντόχα.

«Προς το συμφέρον της δημόσιας ασφάλειας, το υπουργείο Μεταφορών καλεί όλα τα πλοία θαλάσσιων μεταφορών, είτε ανήκουν σε ιδιώτες είτε σε επιχειρήσεις, να αναστείλουν προσωρινά τον πλου τους», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Στο μεταξύ, στο Μπαχρέιν ήχησαν οι σειρήνες άρσης του συναγερμού, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

Το υπουργείο ζήτησε ωστόσο από τους κατοίκους να μην βγαίνουν από τα σπίτια τους αν δεν είναι απαραίτητο και μέχρι οι αρχές να ολοκληρώσουν διαδικασίες.

 

