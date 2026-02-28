Πλήγμα με drone στο διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ - Real.gr

Εξάλλου το Κατάρ ανακοίνωσε πως αναστέλλει προσωρινά τη ναυσιπλοΐα στα χωρικά του ύδατα μετά τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στον Κόλπο, κυρίως της βάσης Αλ-Ουντέιντ που βρίσκεται στην περιφέρεια της Ντόχα.
«Προς το συμφέρον της δημόσιας ασφάλειας, το υπουργείο Μεταφορών καλεί όλα τα πλοία θαλάσσιων μεταφορών, είτε ανήκουν σε ιδιώτες είτε σε επιχειρήσεις, να αναστείλουν προσωρινά τον πλου τους», αναφέρεται στην ανακοίνωση.
Στο μεταξύ, στο Μπαχρέιν ήχησαν οι σειρήνες άρσης του συναγερμού, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών.
Το υπουργείο ζήτησε ωστόσο από τους κατοίκους να μην βγαίνουν από τα σπίτια τους αν δεν είναι απαραίτητο και μέχρι οι αρχές να ολοκληρώσουν διαδικασίες.
JUST IN – Video shows damage and smoke at Kuwait International Airport after an Iranian drone strike.
— Insider Paper (@TheInsiderPaper) February 28, 2026