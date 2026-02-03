Quantcast
Πλήγματα της Ρωσίας με πυραύλους και drones σε Κίεβο και άλλες περιοχές της Ουκρανίας - Real.gr
08:00, 03/02/2026
Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις διεξάγουν επιδρομή στην ουκρανική πρωτεύουσα και σε άλλες περιοχές με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα τις πρώτες πρωινές ώρες, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για ζημιές σε πολυκατοικίες και άλλα κτίρια.

Δημοσιογράφοι του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς μετέδωσαν πως άκουσαν εκρήξεις και ότι η επίθεση διεξάγεται με πυραύλους και drones.

Ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης Κιέβου, ανέφερε μέσω Telegram ότι χτυπήθηκαν πολυκατοικίες, κτίριο εκπαιδευτικού θεσμού και εμπορική εγκατάσταση σε συνοικίες ανατολικά του Δνείπερου ποταμού.

Ο δήμαρχος Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο σημείωσε πως διέταξε να σπεύσουν ομάδες των πρώτων βοηθειών σε τομείς της πόλης.

Ο Ιχόρ Τερέχοφ, ο δήμαρχος Χαρκόβου, της δεύτερης μεγαλύτερης ουκρανικής πόλης, έκανε επίσης λόγο για «μαζική» επίθεση των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα.

Ο περιφερειάρχης Ντνιπροπετρόφσκ Ολεξάντρ Γκάνζα αναφέρθηκε ομοίως σε ρωσικά πλήγματα, όπως και ο περιφερειάρχης στη Ζαπορίζια Ιβάν Φεντόροφ με αλλεπάλληλα μηνύματά του, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως ενεργοποιήθηκε η αντιαεροπορική άμυνα.

