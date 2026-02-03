Πλήγματα της Ρωσίας με πυραύλους και drones σε Κίεβο και άλλες περιοχές της Ουκρανίας - Real.gr

Δημοσιογράφοι του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς μετέδωσαν πως άκουσαν εκρήξεις και ότι η επίθεση διεξάγεται με πυραύλους και drones.
Ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης Κιέβου, ανέφερε μέσω Telegram ότι χτυπήθηκαν πολυκατοικίες, κτίριο εκπαιδευτικού θεσμού και εμπορική εγκατάσταση σε συνοικίες ανατολικά του Δνείπερου ποταμού.
Ο δήμαρχος Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο σημείωσε πως διέταξε να σπεύσουν ομάδες των πρώτων βοηθειών σε τομείς της πόλης.
Ο Ιχόρ Τερέχοφ, ο δήμαρχος Χαρκόβου, της δεύτερης μεγαλύτερης ουκρανικής πόλης, έκανε επίσης λόγο για «μαζική» επίθεση των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα.
Ο περιφερειάρχης Ντνιπροπετρόφσκ Ολεξάντρ Γκάνζα αναφέρθηκε ομοίως σε ρωσικά πλήγματα, όπως και ο περιφερειάρχης στη Ζαπορίζια Ιβάν Φεντόροφ με αλλεπάλληλα μηνύματά του, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως ενεργοποιήθηκε η αντιαεροπορική άμυνα.