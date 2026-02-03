Πλήγματα της Ρωσίας με πυραύλους και drones σε Κίεβο και άλλες περιοχές της Ουκρανίας - Real.gr

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις διεξάγουν επιδρομή στην ουκρανική πρωτεύουσα και σε άλλες περιοχές με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα τις πρώτες πρωινές ώρες, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για ζημιές σε πολυκατοικίες και άλλα κτίρια.

Δημοσιογράφοι του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς μετέδωσαν πως άκουσαν εκρήξεις και ότι η επίθεση διεξάγεται με πυραύλους και drones.

Ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης Κιέβου, ανέφερε μέσω Telegram ότι χτυπήθηκαν πολυκατοικίες, κτίριο εκπαιδευτικού θεσμού και εμπορική εγκατάσταση σε συνοικίες ανατολικά του Δνείπερου ποταμού.

Ο δήμαρχος Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο σημείωσε πως διέταξε να σπεύσουν ομάδες των πρώτων βοηθειών σε τομείς της πόλης.

Ο Ιχόρ Τερέχοφ, ο δήμαρχος Χαρκόβου, της δεύτερης μεγαλύτερης ουκρανικής πόλης, έκανε επίσης λόγο για «μαζική» επίθεση των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα.

Ο περιφερειάρχης Ντνιπροπετρόφσκ Ολεξάντρ Γκάνζα αναφέρθηκε ομοίως σε ρωσικά πλήγματα, όπως και ο περιφερειάρχης στη Ζαπορίζια Ιβάν Φεντόροφ με αλλεπάλληλα μηνύματά του, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως ενεργοποιήθηκε η αντιαεροπορική άμυνα.