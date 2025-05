Πλημμύρες στην Αυστραλία: Δύο νεκροί και περίπου 50.000 εγκλωβισμένοι - BINTEO - Real.gr

Δύο άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περίπου 50.000 άνθρωποι έχουν εγκλωβιστεί λόγω των πλημμυρών που προκλήθηκαν από καταρρακτώδεις βροχές στην ανατολική Αυστραλία, ανακοίνωσε σήμερα ο πρωθυπουργός της πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας Κρις Μινς.

Η αστυνομία ανέσυρε δύο πτώματα από τα νερά των πλημμυρών στην αγροτική περιφέρεια Μιντ Νορθ Κόουστ, περίπου 400 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Σίδνεϊ, διευκρίνισε η πηγή αυτή.

🇦🇺 VIDEO: Rising floodwaters have stranded more than 50,000 people in eastern Australia, as torrential rain pummels water-logged towns for a second day and engorged rivers swallowed roads, leaving two dead. pic.twitter.com/qyPw7LXJO2

— AFP News Agency (@AFP) May 22, 2025