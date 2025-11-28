Πλημμύρες στην Ινδονησία: Στους 84 οι νεκροί - Real.gr

Ο απολογισμός των θυμάτων των πλημμυρών και των κατολισθήσεων που έπληξαν το μεγάλο νησί Σουμάτρα της Ινδονησίας αυξήθηκε στους 84 νεκρούς, ανακοίνωσαν σήμερα αξιωματούχοι των υπηρεσιών άμεσης βοήθειας.

«Σύμφωνα με τον απολογισμό που έχουμε εξακριβώσει ως (σήμερα) το πρωί, έχουμε 62 νεκρούς και 95 τραυματίες», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Φέρι Ουαλιντούκαν, εκπρόσωπος της αστυνομίας στη βόρεια Σουμάτρα, συμπληρώνοντας πως «αναζητούνται ακόμη τουλάχιστον 65 άνθρωποι».

Στη γειτονική επαρχία δυτική Σουμάτρα, τουλάχιστον 22 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και εξακολουθούν να αγνοούνται άλλοι 12, ανέφερε το τοπικό παράρτημα της υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών.

Το δυτικό τμήμα του πελώριου ινδονησιακού αρχιπελάγους, όπως και γειτονικές χώρες, η Μαλαισία και η Ταϊλάνδη, επλήγησαν από πολύ ισχυρές βροχοπτώσεις, που προκάλεσαν δεκάδες θανάτους τις τελευταίες μέρες.

«Η προτεραιότητά μας είναι να σώσουμε και να βοηθήσουμε τον κόσμο. Ελπίζουμε ότι ο καιρός θα βελτιωθεί και θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας στο AFP, καθώς πολλές οδικές συνδέσεις είναι κομμένες.

Στην Σιμπόλγκα, την πόλη που υπέστη το πιο βαρύ πλήγμα, έχασαν τη ζωή τους πάνω από 30 άνθρωποι, ανέφερε ακόμη.

Καταρρακτώδεις βροχές έπληξαν τις τελευταίες ημέρες τις επαρχίες Δυτική Σουμάτρα, Βόρεια Σουμάτρα και Ατσέχ, στο δυτικό άκρο της Σουμάτρας, προκαλώντας πλημμύρες, κατολισθήσεις και εκτεταμένες ζημιές στις υποδομές.

Στην τελευταία, την Ατσέχ, χρειάστηκε εσπευσμένη απομάκρυνση σχεδόν 1.500 ανθρώπων από τα σπίτια τους, σύμφωνα με την υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών.

Διαπιστώθηκαν διακοπές της ηλεκτροδότησης σε διάφορους τομείς της επαρχίας, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.

Τοπική θυγατρική της δημόσιας επιχείρησης ηλεκτρισμού Perusahaan Listrik Negara ανακοίνωσε προχθές πως ανέπτυξε προσωπικό για να αποκατασταθεί «προοδευτικά» η παροχή, μετά την κατάρρευση πυλώνα του συστήματος μετάδοσης λόγω ξαφνικής πλημμύρας.

Σύμφωνα με την ινδονησιακή μετεωρολογική, κλιματολογική και γεωφυσική υπηρεσία, προχθές Τετάρτη σχηματίστηκε κυκλώνας –τον βάφτισε Σενιάρ– που θεωρείται πιθανό να προκαλέσει νέα ακραία καιρικά φαινόμενα, κυρίως στην Ατσέχ και στη βόρεια Σουμάτρα, τα επόμενα 24ωρα.

Η κλιματική αλλαγή έχει αυξήσει τη σφοδρότητα των καταιγίδων· πλέον οι βροχοπτώσεις γίνονται κατά πολύ μεγαλύτερες ποσότητες, προκαλώντας συχνά ξαφνικές πλημμύρες.

Στην αρχή του μήνα, κατολισθήσεις έπληξαν την Ιάβα, όπου οι αρχές ανακοίνωσαν πως τουλάχιστον 38 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης τερματίστηκαν την Τρίτη, παρότι 13 άνθρωποι παρέμεναν αγνοούμενοι, κατά τις αρχές.