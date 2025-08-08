Πλημμύρες στην Κίνα: 10 νεκροί και 33 αγνοούμενοι - Real.gr

Δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αγνοείται η τύχη 33 ανθρώπων ύστερα από πλημμύρες στην επαρχία Γκανσού, στη βορειοδυτική Κίνα, όπως ανακοίνωσαν σήμερα τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

«Από τις 7 Αυγούστου, οι συνεχείς καταρρακτώδεις βροχές έχουν προκαλέσει ξαφνικές πλημμύρες», μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV, διευκρινίζοντας ότι «10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή και αγνοείται η τύχη 33 άλλων».

Ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ έδωσε εντολή να καταβληθεί «κάθε προσπάθεια» για τον εντοπισμό και τη διάσωση των αγνοουμένων, σύμφωνα με το CCTV.

pic.twitter.com/bcovyE8tLr

🚨 #ZhengzhouAlert: Heavy rain has triggered citywide flooding in Zhengzhou, China today! Authorities have raised the flood emergency response to Level III. #ChinaFloods #Zhengzhou — Kanakareddy Parakala (@KParakala72698) August 8, 2025

Λόγω της συχνότητας των ακραίων καιρικών φαινομένων, ο Σι έδωσε επίσης εντολή σε όλες τις επαρχίες τις Κίνα να εντείνουν τις προσπάθειες για να εντοπίζονται οι πιθανοί κίνδυνοι, πρόσθεσε το CCTV.

Zhengzhou, Henan, China – 07 August 2025 – Intense rainfall led to severe flooding across city areas pic.twitter.com/a7lXkYlr6y — Disaster Update (@DisasterUpdate2) August 8, 2025

Οι φυσικές καταστροφές είναι συχνές την Κίνα, ειδικά στη διάρκεια του καλοκαιριού, όπου κάποιες περιοχές πλήττονται από ισχυρές βροχοπτώσεις και άλλες από καύσωνα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ – AFP – Reuters