Πλημμύρες στο Τέξας: Τουλάχιστον 13 νεκροί - Αγνοούνται 20 παιδιά - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Πλημμύρες στο Τέξας, στις νότιες Ηνωμένες Πολιτείες, προκάλεσαν τον θάνατο έξι έως δέκα ανθρώπων, ανάμεσά τους και παιδιά, σύμφωνα με έναν πρώτο απολογισμό που ανακοίνωσε την Παρασκευή ο αναπληρωτής κυβερνήτης της πολιτείας, ο Νταν Πάτρικ.

Από τα περίπου 750 παιδιά που συμμετείχαν σε θερινή κατασκήνωση στην κομητεία Κερ, στο κεντρικό Τέξας, “περίπου 20 φέρονται ως αγνοούμενα”, δήλωσε ο Πάτρικ σε συνέντευξη Τύπου.

Το πρακτoρείο Reuters, επικαλούμενο δημοσιεύματα, μεταδίδει ότι έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος 13 ανθρώπων από τις πλημμύρες στο Τέξας.

Ο απολογισμός της ξαφνικής ανόδου της στάθμης των υδάτων παραμένει αδιευκρίνιστος, εξήγησε σε συνέντευξη Τύπου ο Ρομπ Κέλι, ο επικεφαλής των τοπικών αρχών της κομητείας Κερ, που βρίσκεται στο κεντρικό Τέξας.

“Προσπαθούμε να ταυτοποιήσουμε τους ανθρώπους” που πέθαναν, δήλωσε, κάνοντας λόγο για “πολύ καταστροφικές και φονικές” πλημμύρες που σάρωσαν την περιοχή λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων.

Catastrophic flooding in Kerr County, Texas has left 13 people dead and 23 girls missing from Camp Mystic. The Guadalupe River rose about 9 meters after 18 cm of rain. 500 rescuers and 40 helicopters deployed. A once-in-a-lifetime disaster. #Texas #flood #kerrville #alert #usa pic.twitter.com/3ZJFo0u2b0

— WeatherUpdateEU (@WeatherUpdateEU) July 4, 2025