Πλημμύρες και κατολισθήσεις στην κεντρική Ιαπωνία: Τουλάχιστον 6 νεκροί

Η ορολογία που χρησιμοποίησε ο αξιωματούχος είναι συνηθισμένη στην Ιαπωνία όταν πρόκειται για ανθρώπους ο θάνατος των οποίων μένει απλώς να διαπιστωθεί από ιατροδικαστικό.

Δυο εργάτες της οδοποιίας που αγνοούνταν βρέθηκαν νεκροί εξαιτίας κατολίσθησης· δεκάδες συνάδελφοί τους μετά βίας σώθηκαν, βρίσκοντας καταφύγιο σε υπόγεια σήραγγα, μετέδωσαν ιαπωνικά ΜΜΕ.

Στην Ουατζίμα, παραθαλάσσια πόλη στον νομό Ισικάουα, σπίτια πλημμύρισαν και οι αρχές ανέσυραν το πτώμα άνδρα από ποτάμι.

Στη Σούζου, πόλη στην ίδια περιοχή, άνθρωπος βρέθηκε νεκρός στα συντρίμμια του σπιτιού του, που καταπλακώθηκε από κατολίσθηση.

Δυο άνθρωποι αγνοούνται ακόμη.

Το σαββατοκύριακο, δεκάδες ποταμοί και ρέματα υπερχείλισαν, προκαλώντας ξανά ζημιές σε ζώνες που είχαν ήδη χτυπηθεί από τον σεισμό 7,5 βαθμών της 1ης Ιανουαρίου, που άφησε πίσω τουλάχιστον 374 νεκρούς.

Terrible #flood due to heavy rain in Wajima City of #Ishikawa, #Japan ???? (21.09.2024)

You can find out what is really happening on the planet by watching the forum "Global Crisis. Responsibility" pic.twitter.com/j8SkFkGu5J