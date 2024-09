Πλημμύρες και κατολισθήσεις στο Νεπάλ: Στους 192 οι νεκροί

«192 άνθρωποι είναι νεκροί και άλλοι 31 συνεχίζουν ακόμη να είναι αγνοούνται», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών Ρίσι Ραμ Τιουάρι.

«Η προτεραιότητά μας είναι οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπων που αποκλείστηκαν σε δρόμους», πρόσθεσε.

It's impossible to beat nature, as it has its own course.

Took these videos & pic, during my morning field reporting @AFP

Latest update from Nepal Police --- Death: 59 (34 in Kathmandu Valley alone)missing 44.

It's been a rush day. Stay safe, all! pic.twitter.com/BhPQ3tP71Y