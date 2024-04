Πλημμύρες σε Ρωσία και Καζακστάν - Χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους - ΒΙΝΤΕΟ

Εκατοντάδες σπίτια στο Όρενμπουργκ πλημμύρισαν στη διάρκεια της νύκτας, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων RIA επικαλούμενο τον αντιδήμαρχο Αλεξέι Κουντίνοφ.

Floods engulfed cities and towns across Russia and Kazakhstan after Europe's third-longest river burst its banks, forcing about 110,000 people to evacuate and swamping parts of the Russian city of Orenburg https://t.co/Mnb4mX0Vgmpic.twitter.com/f5IIZdamc0