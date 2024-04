Πλημμύρες σε Ρωσία-Καζακστάν: Πάνω από 110.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους - Βίντεο

#Russia and #Kazakhstan #evacuated 110,000 people after fast-melting snow swelled the #Ural_River , #Europe ’s third-longest, causing it to fl#ood cities and towns. #Kremlin says "record floods set to worsen expecting #peak flooding in three to five days #TMCNewsAgency pic.twitter.com/DGfhe7R85P

Την ίδια ώρα, το υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων του Καζακστάν ανακοίνωσε ότι πάνω από 110.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψουν τις εστίες τους λόγω των πλημμυρών που πλήττουν τη χώρα.

Εκπρόσωπος του υπουργείου δήλωσε ότι οι αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση στις επαρχίες του Βόρειου Καζακστάν και της Ακμόλα, όπου υπάρχει ο κίνδυνος περαιτέρω πλημμυρών.

#Floods have engulfed cities and towns across #Russia and #Kazakhstan, after the banks of Ural, Europe's third-longest river, have burst. It has forced about 110,000 people to evacuate swamping parts of the Russian city of Orenburg. #Planetmatterspic.twitter.com/OlKi4itybI