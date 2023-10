Πλημμύρες στη Νέα Υόρκη: Οι καταρρακτώδεις βροχές η νέα κανονικότητα λόγω κλιματικής αλλαγής, λέει η κυβερνήτρια της πολιτείας - ΒΙΝΤΕΟ

«Βεβαίως και ξέρουμε ότι αυτό είναι συνέπεια της κλιματικής αλλαγής. Αυτό δυστυχώς πρέπει να περιμένουμε ως νέα κανονικότητα», τόνισε η Χόκουλ.

Σχεδόν 20 εκατοστά βροχής έπεσαν σε ορισμένα μέρη της πολυπληθέστερης πόλης των ΗΠΑ καθώς καταρρακτώδεις βροχές έπεσαν τη νύχτα της Πέμπτης προς την Παρασκευή στις βορειοανατολικές ΗΠΑ. Οι βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες στους δρόμους της Νέας Υόρκης και παρέλυσαν εν μέρει τη λειτουργία του μετρό και των αεροδρομίων της μεγαλούπολης. Πολλοί σταθμοί του δικτύου του μετρό της πόλης πλημμύρισαν εν μέρει και ορισμένες γραμμές διέκοψαν τη λειτουργία τους.

Neighborhoods across New York City are now recovering after the remnants of Ophelia caused heavy rainfall and major flooding throughout the state on Friday. https://t.co/em7lGuTxG1 pic.twitter.com/5C3bYxda96

Η κυβερνήτρια της Πολιτείας κήρυξε χθες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τη Νέα Υόρκη, το Λονγκ Άιλαντ και την κοιλάδα του ποταμού Χάντσον, προειδοποιώντας για πλημμύρες «απειλητικές για τη ζωή».

Σήμερα η Χόκουλ χαιρέτισε την ανταπόκριση των αρχών και είπε ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα από την ισχυρές βροχοπτώσεις.

Video shows what severe flooding did to one apartment in New York City's East Village during a Friday storm that brought more than 5 inches of rain to the city. https://t.co/YnfxD54loxpic.twitter.com/BsJR0yopWC